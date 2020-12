Thermaltake svela la nuova linea di case Divider 300 TG Mid Tower Series

Thermaltake ha presentato la nuova linea di case Divider 300 TG Mid Tower Series, disponibili in due colorazione (Black e Snow White) e in versione ARBG o non ARBG con supporto alle schede madri fino alla tipologia ATX.

Per quanto riguarda le caratteristiche principali, tutte le versioni sono grandi 475 x 220 x 461mm e hanno un peso netto pari a 7,85Kg. Sono dotati di due pannelli laterali in vetro temperato e hanno una ventola posteriore preinstallata da 120 x 120 x 25 mm (1000rpm, 16 dBA). La versione ARBG ha inoltre tre ventole anteriori da 120 x 120 x 25 mm ARGB fan (1000rpm, 27.2 dBA).

Non manca il supporto a 2 drive da 3.5” e 5 da 2.5”, oppure fino a un massimo di 7 drive da 2.5”. Sul fronte del case sono presenti due porte UBS 3.0 e una porta Type-C 3.2 (Gen2).

Tutte le versioni dei case Thermaltake Divider 300 TG Mid Tower Series saranno disponibile a partire da gennaio 2021 ai seguenti prezzi:

Divider 300 TG/Black : € 84,90

€ 84,90 Divider 300 TG/Snow White : € 89,90

Divider 300 TG ARGB/Black : € 115,90

€ 115,90 Divider 300 TG ARBG/Snow White : € 120,90