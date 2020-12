The Wonderful 101: Remastered, pubblicata una demo da due ore

È passato qualche mese dal lancio di The Wonderful 101: Remastered, ma sembra che Platinum Games non intenda smettere di promuovere il suo gioco. Lo sviluppatore ha infatti annunciato di aver reso disponibile la Wonder-Sized Cadet Demo. Il nome non è un caso: la quantità di contenuto presente in questa demo, infatti, si aggira attorno alle due ore, e non manca di includere scontri con i boss, che come da tradizione Platinum Games si contraddistinguono per la loro qualità.

L’arrivo di questa demo non è però l’unica novità per The Wonderful 101: Remastered. Platinum Games ha anche infatti rivelato due codici speciali che permetteranno di sbloccare tre personaggi legati a Bayonetta: con UMBRANGIFT potremo sbloccare la famigerata strega in versione Wonder, mentre con ANGELSLAYERS sbloccheremo Wonder-Jeanne e Wonder-Rodin. Questi personaggi erano già presenti nel gioco, e non sono una nuova aggiunta; utilizzare i codici permette però di sbloccarli molto più rapidamente, utile per chi dovesse decidere di comprare The Wonderful 101: Remastered dopo aver provato la demo. Platinum ha anche annunciato che altri codici arriveranno nelle prossime ore.

Ricordiamo che gli eroi in miniatura di Platinum sono disponibili su PC, PS4 e Nintendo Switch.