Insomma, noi un po’ ce l’aspettavamo già, ma fa sempre piacere sapere di aver avuto ragione. Mediatonic ha annunciato che i fan di Fall Guys: Ultimate Knockout che vogliono rimanere al corrente delle ultime novità sulla Season 3 faranno meglio a tenere d’occhio i Game Awards del 10 dicembre (trovate qui tutte le nomination). In particolare, il profilo Twitter ha insistito su un bizzarro pinguino dal nome Pegwin. Un semplice aspetto per i partecipanti alle varie sfide, come tanti altri che abbiamo visto negli ultimi mesi? O piuttosto qualche nuova diabolica invenzione di Mediatonic per rendere ancora più periglioso l’attraversamento dei vari livelli? Lo scopriremo il 10 dicembre.

