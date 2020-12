Outward: più di un milione le copie vendute

Deep Silver e Nine Dots Studio hanno appena annunciato che Outward, rilasciato il 26 marzo 2019, ha superato il milione di copie vendute. Si tratta di un buon risultato per questo RPG, che è andato contro a un successo tale da permettere a Nine Dots di lavorare a due DLC, con il secondo in arrivo a breve, il 15 dicembre. Guillaume Boucher-Vidal, CEO dello studio di sviluppo, ha dichiarato:

“È difficile trovare le parole da dire quando ti accade qualcosa che sembrava impossibile. Dopo il flop con i nostri due giochi precedenti, avevo aspettative molto conservative e pensavo che vendere 100.000 copie sarebbe stato un grande passo avanti rispetto ai nostri titoli precedenti. Aver venduto dieci volte di più è surreale. Outward non è un gioco perfetto; ma ha molto cuore. Ora abbiamo esperienza, un pubblico e più risorse che mai. Sono entusiasta di pensare a cosa ci riserverà il futuro”.

Non può che fare piacere vedere un piccolo sviluppatore raggiungere un traguardo importante come quello del milione di copie vendute. Outward viene definito dagli stessi sviluppatori come un gioco davvero tosto, dove ogni errore può portare alla rapida fine del nostro protagonista; e ai tempi il nostro Simone Rampazzi l’aveva pensata allo stesso modo. Outward è disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store. Deep Silver ha anche rilasciato un diario di sviluppo sul DLC The Three Brothers.