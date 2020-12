MSI presenta la serie NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

MSI ha appena presentato la sua linea di schede video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Come le loro sorelle maggiori, anche queste schede sono basate sulla nuova architettura Ampere, e offrono ottime prestazioni per il gaming in 1080p e 1440p a prezzi più contenuti. Ovviamente, anche le 3060 Ti supportano tutte le innovazioni GeForce più recenti: DLSS per portare a nuovi livelli la qualità grafica sui giochi supportati, Reflex per ridurre la latenza del sistema, e Broadcast per migliorare audio e video durante le videochiamate. Tre le serie di 3060 Ti presentate da MSI, che saranno disponibili a partire dal 2 dicembre presso rivenditori selezionati:

GAMING TRIO, con un design rinnovato che mantiene un buon bilanciamento fra raffreddamento efficiente e bassa rumorosità. Le sue ventole adottano la tecnologia TORX 4.0, e l’illuminazione RGB può essere sincronizzata al resto del sistema tramite Ambient Link. La GAMING X TRIO avrà un MSRP di 569€.

con un design rinnovato che mantiene un buon bilanciamento fra raffreddamento efficiente e bassa rumorosità. Le sue ventole adottano la tecnologia TORX 4.0, e l’illuminazione RGB può essere sincronizzata al resto del sistema tramite Ambient Link. La GAMING X TRIO avrà un MSRP di GAMING, con sistema di raffreddamento a doppia ventola; adotta anch’essa la tecnologia TORX 4.0, e il dissipatore adotta nuova tecniche per una dissipazione efficiente del calore. Non manca ovviamente l’illuminazione RGB.

con sistema di raffreddamento a doppia ventola; adotta anch’essa la tecnologia TORX 4.0, e il dissipatore adotta nuova tecniche per una dissipazione efficiente del calore. Non manca ovviamente l’illuminazione RGB. VENTUS, che per le sue ventole adotta la tecnologia TORX 3.0, già utilizzata nelle schede della serie 2000 di NVIDIA. Questa serie è disponibile in versione doppia e tripla ventola; per la VENTUS 3X il MSRP è di 519€, mentre per la VENTUS 2X di 499€.

Tutte le schede MSI sono ovviamente compatibili con i software MSI Afterburner, perfetto per chi si diletta di overclocking, e MSI Dragon Center, che permette di gestire sia gli aspetti di illuminazione che le performance di tutti i prodotti MSI. Ricordiamo che di recente la compagnia taiwanese ha presentato anche la sua linea di GeForce RTX 3070, 3080 e 3090 targate SUPRIM. Da notare che il prezzo minimo indicato da Nvidia per le RTX 3060 “lisce” è invece di €425.