King Arthur: Knight's Tale in Accesso Anticipato a gennaio su Steam

Lo sviluppatore Neocore Games ha da poco annunciato che King Arthur: Knight’s Tale arriverà in Accesso Anticipato su Steam a partire dal 12 gennaio. Lo studio ha chiarito che il gioco di ruolo ispirato al mito arturiano resterà come parte del programma per qualche mese, prima di approdare finalmente anche su Xbox Series X|S e PlayStation 5, e che questa scelta permetterà a Neocore di meglio valutare la ricezione da parte della community e di implementare i cambiamenti più richiesti.

Annunciato qualche settimana fa, King Arthur: Knight’s Tale ci fa vivere la classica leggenda da una prospettiva diversa: nei panni di Mordred, resuscitato dalla Dama del Lago, dovremo infatti unirci a un manipolo di cavalieri e cercare di sconfiggere Re Artù, caduto vittima della corruzione in seguito alla sua rinascita. E come possiamo vedere dal sito ufficiale, gli elementi mistico-fantastici saranno all’ordine del giorno in questo RPG dalla forte impronta tattica.