Captain Tsubasa: Rise of New Champions, in arrivo tre nuovi personaggi

Bandai Namco ha da poco annunciato l’arrivo dell’aggiornamento 1.10 su Captain Tsubasa: Rise of New Champions. La patch sarà disponibile a partire da domani, il 3 dicembre arriveranno anche tre nuovi personaggi: il “nobile svedese” Stevan Levin, la “potenza di gambe del Muay Thai” Singprasert Bunnaak e il “portiere miracoloso” Ricardo Espadas. Ciascuno di loro avrà ovviamente il suo set di abilità speciali; possiamo vederne alcune in azione nel trailer di presentazione.

Non arriveranno però solo nuovi personaggi in Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Con l’aggiornamento 1.10 sarà infatti disponibile un nuovo episodio gratuito, intitolato NEW HERO, nel quale il gioco di squadra sarà fondamentale per trionfare (anche perché se volevate vincere da soli invece che a calcio era meglio se andavate a giocare a squash). Oltre a questo contenuto singleplayer, da domani sarà disponibile anche una nuova modalità Assist, che migliorerà le abilità dei giocatori, e vari bilanciamenti che andranno ad influenzare sopratutto le modalità Versus e Online Versus.