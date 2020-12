DOOM Eternal arriverà a breve su Xbox Game Pass per PC

E con “a breve” intendiamo davvero a breve, perché lo Slayer non è mica tipo da aspettare inutilmente. Come annunciato da Microsoft, DOOM Eternal arriverà su Xbox Game Pass per PC a partire dal 3 dicembre, ma le novità non finiscono qui. Una nuova sfida si prospetta per tutti gli aspiranti ammazzademoni: il nuovo Master Level Super Gore Nest, una sfida all’ultimo demone fatto a pezzi che, mano a mano che ci facciamo strada fra le diverse modalità e difficoltà, ci porterà sempre più vicini all’ambito premio finale, una skin dorata per il Combat Shotgun.

E se nemmeno questo è abbastanza per mettervi davvero alla prova, id Software ha preparato anche la Classic Mode Challenge, che ci vedrà affrontare il Super Gore Nest armati solo del Combat Shotgun e obbligati a riguadagnarci ogni singola arma e mod prima di diventare nuovamente una macchina squartademoni. Per chi riuscirà a superare anche questa sfida, la ricompensa sarà la skin Classic Green Slayer.