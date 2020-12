Xbox Game Pass: Control e molto altro in arrivo a dicembre

Non solo DOOM Eternal (su PC) e Control (su console) tra le novità di dicembre rivolte agli abbonati a Xbox Game Pass: il catalogo del servizio in abbonamento targato Microsoft sta per espandersi con circa venti nuove aggiunte.

Un mese ricco che dettagliamo di seguito:

3 Dicembre

Control (Console/Android)

DOOM Eternal (PC)

Haven (Console/PC)

Rage 2 (Android)

Slime Rancher (Console/Android)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Yes, Your Grace (Console/PC/Android)

4 Dicembre

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (Console/PC)

8 Dicembre

Call of the Sea (Console/PC/Android)

Monster Sanctuary (Console/PC)

Starbound (PC)

9 Dicembre

Unto The End (Console/PC)

10 Dicembre

Assetto Corsa (Console/Android)

Gang Beasts (Console/Android)

GreedFall (Console/PC/Android)

SUPERHOT: Mind Control Delete (Console/Android)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Console/PC/Android)

Inoltre, alcuni dei giochi già disponibili su dispositivi Android tramite Cloud sono ora dotati di controlli touch:

Bloodstained: Ritual of the Night

Golf With Your Friends

Hyperdot

Ikenfell

Indivisible

ScourgeBringer

The Touryst

Vambrace Cold Soul

Per finire, questi i giochi che lasceranno il servizio nei prossimi giorni:

Dall’11 dicembre

eFootball PES 2020 (Console)

Dal 15 dicembre

Age of Wonders: Planetfall (Console/PC)

Infinifactory (PC)

Metro: Last Light Redux (PC)

MudRunner (Console/PC)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Console)

Pathologic 2 (Console/PC)

The Turing Test (Console/PC)

Ticket to Ride (Consol/PC)

Untitled Goose Game (Console)