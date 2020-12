PlayStation Now: Horizon Zero Dawn guida l'infornata di novità di dicembre

Sony Interactive Entertainment ha delineato le novità in arrivo a dicembre nel catalogo di PlayStation Now, il servizio in abbonamento che permette agli abbonati di accedere a una pletora di titoli accessibile su PC (solo tramite streaming), PS4 e PS5.

Tra i nuovi giochi disponibili troviamo un’aggiunta illustre: stiamo parlando di Horizon Zero Dawn, acclamato action RPG di Guerrilla Games che narra le vicende della giovane Aloy in un mondo post-apocalittico dominato da bestie meccaniche. Abbiamo anche Stranded Deep, videogioco di stampo survival che ci mette nei panni di un naufrago su un’isola deserta. Continuiamo con l’action platformer bidimensionale Broforce, il videogioco di corse Wreckfest, l’action RPG di stampo soulslike The Surge 2, e per finire l’action adventure Darksiders III.

