Mimimi Games svela un nuovo progetto pubblicato direttamente dal team

Mimimi Games, lo studio tedesco che ha dato i natali a Shadow Tactics: Blades of the Shogun e al recentissimo Desperados III, ha annunciato il suo prossimo progetto.

Purtroppo i dettagli sono alquanto scarsi, tuttavia sappiamo che si tratterà di un tattico in tempo reale, come le scorse produzioni del team, e che verrà pubblicato direttamente dalla compagnia teutonica senza l’ausilio di un publisher. Il videogioco, che per il momento è conosciuto con il nome in codice Süßkartoffel (patata dolce in tedesco), potrà contare sul co-finanziamento del governo centrale della Germania grazie a un’iniziativa del ministero delle infrastrutture digitali volta a supportare le realtà del comparto tecnologico.

Di conseguenza, Mimimi Games ha intenzione di assumere personale fino ad arrivare a una quarantina di dipendenti, in questo modo la produzione del nuovo videogioco potrà entrare nel vivo già dal prossimo anno. Il team con base a Monaco di Baviera promette di diffondere ulteriori notizie in futuro, quindi per il momento non possiamo far altro che attendere novità.

