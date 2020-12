Kena: Bridge of Spirits torna a mostrarsi con dei nuovi screenshot

Rinviato al prossimo anno, Kena: Bridge of Spirits ci permette di ingannare l’attesa dando uno sguardo a una carrellata di nuovi screenshot.

Avrebbe dovuto vedere la luce in concomitanza con il lancio di PS5, invece bisognerà aspettare fino al primo trimestre del 2021 per mettere le mani sull’affascinante action adventure in lavorazione presso Ember Lab. Le immaginipresenti nella galleria in calce all’articolo permettono di apprezzare la protagonista sia in situazione di combattimento che durante le fasi esplorative, offrendoci la possibilità di godere di splendidi paesaggi.

Prima di concludere e lasciarvi agli screenshot, vi ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits non sarà disponibile solo su PS5, bensì approderà anche su PS4 e PC.

