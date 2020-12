Heroes of the Storm: Boccalarga si unisce al roster

Dopo un periodo di prova sui server PTR, Blizzard Entertainment ha reso disponibile per tutti i giocatori di Heroes of the Storm il nuovo personaggio Boccalarga.

Lo spaventoso Gnoll dotato di un’ascia affilatissima è stato uno dei primi e potenti nemici in cui gli avventurieri si sono imbattuti su World of Warcraft. Questo livellatore di livellini è armato di grassi bottini, attacchi travolgenti e mosse diabolicamente letali. Boccalarga è pensato per essere al centro di ogni combattimento e per questo è stato portato nel Nexus come combattente.