Inizialmente previsto per la fine dell’anno in corso, il lancio di N1RV Ann-A è stato rinviato a data da destinarsi. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente lo studio di sviluppo, Sukeban Games, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della compagnia.

Fernando Damas, esponente del team indie, ha fatto sapere che il focus degli sviluppatori si sposterà verso altri progetti. Damas fa comunque notare che i lavori su N1RV Ann-A non verranno interrotti, tuttavia la software house punterà a promuovere altri prodotti. Da notare, poi, che lo slittamento della release è dovuta anche a qualche divergenza creativa nata all’interno del team di sviluppo, per questo gli sviluppatori hanno voluto prendersi un po’ di tempo per passare in rassegna tutte le idee e impostare un processo lavorativo molto più stringente.

Nel frattempo, lo stesso Damas ci ricorda che da domani Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action, prequel di N1RV Ann-A, sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.

