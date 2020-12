Tom Holland presenterà i The Game Awards con Geoff Keighley

Quest’anno sul palco dei The Game Awards, che ricordiamo si terranno il 10 dicembre, arriverà un ospite d’eccezione: stiamo parlando di Tom Holland, che presenterà lo show in compagnia di Geoff Keighley. Ad annunciarlo è stato proprio quest’ultimo con un post su Twitter. La presenza dell’attore diventato famoso per il suo ruolo in Spider-Man: Homecoming non può essere certo un caso, visto che il giovane Tom Holland interpreta anche il ruolo di Nathan Drake nel film di Uncharted. Che questo sia un indizio del fatto che ai The Game Awards potrebbe essere presente un primo trailer? Vista anche l’immagine scelta da Keighley, la cosa sempre più che probabile, ma staremo a vedere.

