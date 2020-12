EG7 acquisisce Daybreak Game Company, gli sviluppatori di PlanetSide 2

Continua la serie di passaggi di studi di sviluppo, neanche si fosse in periodo di calciomercato. Oggi il turno è di EG7 (anche nota come Enad Global), che ha annunciato la sua acquisizione di Daybreak Game Company, studio noto in particolare per il suo lavoro sull’MMOFPS PlanetSide 2. Dopo lo sfortunato esperimento con PlanetSide Arena, Daybreak è tornata a concentrarsi sugli scontri fra centinaia di giocatori nel suo titolo principale, e non è improbabile che i recenti (e apprezzati dalla comunità) aggiornamenti abbiano contribuito ad attirare l’attenzione dell’acquirente svedese. Quello di PlanetSide non è però l’unico IP di Daybreak, che detiene anche i diritti su H1Z1, EverQuest e DC Universe Online, diventando uno studio ghiotto per chi vuole espandere la sua presenza nel mercato degli MMO.

La transizione costerà a EG7 300 milioni di dollari, ed è solo una delle acquisizioni che quest’ultima ha portato a termine di recente. Enad Global ha infatti da poco tempo acquisito anche Antimatter Games (Rising Storm) e Piranha Games (MechWarrior 5, la cui espansione è stata rinviata).