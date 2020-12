Sony Bend Studio (Days Gone) perde Creative Director e Game Director

Un brutto colpo per Sony Bend Studio: a quanto pare sia John Garvin (Creative Director) che Jeff Ross (Game Director) non lavorareanno più allo studio diventato famoso per aver prodotto Days Gone. In realtà, come ha spiegato su Twitter, John Garvin ha abbandonato il suo ruolo presso Bend già un anno fa, subito dopo il lancio di Days Gone; l’annuncio è però stato dato solo nella giornata di oggi. Garvin ha collaborato per più di 20 anni con Bend, arrivando allo studio quando contava appena 12 dipendenti. D’ora in poi, sembra che si dedicherà a progetti personali non legati all’industria dei videogiochi.

Risale invece effettivamente ad oggi la notizia dell’abbandono di Jeff Ross, anche in questo caso data via Twitter. A quanto pare, Ross non si allontanerà solo da Sony Bend, ma anche dall’ala protettrice di PlayStation; per sapere quali siano di preciso i suoi piani, però, ci sarà da aspettare.