Phoenix Labs lancia Dauntless Reforged, apre due nuovi studi

Periodo di grande fermento per Phoenix Labs. Lo studio canadese ha infatti lanciato oggi Dauntless Reforged, sostanzioso aggiornamento per il gioco dedito alla caccia ai mostri in cooperativa (no, non quell’altro). Con Reforged arriva una completa rivisitazione del sistema di progressione, nuovi eventi e sfide da scoprire, e l’introduzione degli Hunting Grounds, che ci permetteranno di dare liberamente caccia ai terribili Behemoth. Ah, e potremo utilizzare un aliante per esplorare molto più rapidamente le terre selvagge.

Non si tratta però dell’unica novità per Phoenix Labs, che ha anche deciso di aprire due nuovi studi a Los Angeles e a Montreal. A quanto pare, queste nuove divisioni si occuperanno da titoli diversi da Dauntless anche se, come riportato su Gamesindustry, cercheranno di non allontanarsi troppo dallo spirito di quest’ultimo titolo: “Difficilmente vedrete Phoenix Labs produrre un sacco di RPG alla Bioware”, ha dichiarato il CEO Jesse Houston, sottolineando come anche queste nuove esperienze saranno orientate allo spirito di comunità e quindi, plausibilmente, anch’esse incentrate sul multiplayer cooperativo.