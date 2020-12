Rocket League: Psyonix presenta la Season 2 con un nuovo trailer

Sembra che la Season 2 di Rocket League, in arrivo a partire dal 9 dicembre, correrà a tempo di musica e di luci al neon. Niente riferimenti a un certo altro gioco, per fortuna, ma un sacco di novità interessanti per celebrare con ancora più stile i vostri successi sul campo.

Il sito ufficiale espande un po’ su cosa ci potremo aspettare da questa Season 2. Oltre a un nuovo Rocket Pass, nuovi oggetti cosmetici e nuove sfide, particolarmente interessante sembra l’introduzione dei Player Anthems. Stando alla descrizione, “i Player Anthems partono ogni volta che fai gol, fai una parata epica o vieni celebrato come MVP”; manca una spiegazione di come li potremo ottenere, ma non dubitamo che la cosa sarà chiarita nei prossimi giorni. Ricordiamo che Rocket League è disponibile gratuitamente, anche se su PC è esclusiva Epic Games Store.