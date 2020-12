Fortnite: più di 15 milioni di persone hanno affrontato Galactus

Continua la sfilza di impressionanti numeri accumulati da Fortnite. L’evento che ha posto fine alla Season 4 ha infatti visto ben 15.3 milioni di giocatori unirsi a Thor, Wolverine e Iron Man nell’affrontare Galacuts e rispedirlo a casa sua (figurativamente, visto che Taa non esiste più da un bel po’ di tempo). Ma non c’era solo chi partecipava in prima persona: altre 3.4 milioni di persone si sono figurativamente accalcate su Twitch e YouTube per assistere dal vivo all’evento. Ricordiamo che, anche se questo evento chiude la minaccia di Galactus, Epic Games ha in mente tante altre idee legate all’universo Marvel; ma per ora, la storia tornerà a concentrarsi sullo Zero Point.

La cacciata di Galactus ha infatti portato all’esposizione dello Zero Point, che l’agente John Jones dovrà darsi da fare per sistemare – cercando, possibilmente, di non attirare l’attenzione dei The Seven, misteriosa entità aliena già nota per essere responsabile dell’evento The End (da non confondere con gli altri Seven, anche se non si può mai sapere). La Season 5, come spiegato nel sito ufficiale, ci vedrà unirici ai più famosi cacciatori di tutte le realtà, incluso il Mandaloriano.