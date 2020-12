Cyberpunk 2077: svelata la photo mode con un nuovo trailer

Cosa sarebbe un’incredibile avventura vissuta fra le pericolose vie di una città futuristica senza nessuno strumento per immortalarla? Non la stessa cosa, evidentemente, e infatti anche Cyberpunk 2077 sarà dotato di una potente photo mode, che possiamo vedere in azione nel trailer rilasciato poco fa da CD Projekt RED.

Sembra che oltre alle classiche opzioni per regolare distanza e posizione della telecamera, luminosità, contrasto e via così sarà anche possibile fare molto di più: cambiare la posa del nostro protagonista (sì, quello che avete visto nel trailer è un praise the sun), aggiungere sticker, cornici e tanto altro ancora. Insomma, uno strumento che non vediamo l’ora di mettere alla prova a partire dal 10 dicembre.