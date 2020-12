Medal of Honor: Above and Beyond, un trailer dedicato al multiplayer

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno confezionato un nuovo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond che ne illustra le diverse modalità di gioco multiplayer.

Sono ben cinque le modalità multigiocatore di questo sparatutto in prima persona per realtà virtuale: oltre alle classiche Deathmatch, Team Deathmatch e Domination, troviamo anche Blast Radius, una versione esplosiva di King of the Hill, e Mad Bomber, in cui i giocatori potranno disinnescare le bombe nemiche mentre posizionano le loro. In particolare, quest’ultima modalità è stata pensata appositamente per funzionare al meglio in ambiente VR: gli ordigni possono essere posizionati ovunque e i giocatori ne andranno a caccia non solo con lo sguardo, ma anche ascoltando il suono posizionale 3D per scovarli e disinnescarli. Non mancheranno, poi, diverse armi e una dozzina di mappe.

Vi ricordiamo, infine, che Medal of Honor: Above and Beyond uscirà il prossimo 11 dicembre e sarà giocabile su Oculus Rift, Quest e alcuni visori compatibili con Steam VR.