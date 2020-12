Fortnite: il prossimo cross-over sarà con Kratos di God of War?

La Season 5 di Fortnite Capitolo 2 è partita col botto dopo l’evento in-game che ha visto oltre 15 milioni di giocatori affrontare il temibile Galactus ed è quindi già tempo di un nuovo cross-over. A tal proposito, stando a quanto riportato da Hypex su Twitter, è molto probabile che questo abbia a che vedere con God of War: Kratos, infatti, è presente in alcune immagini promozionali di una nuova skin raffigurante proprio il protagonista della celebre saga videoludica PlayStation.

Bisognerà capire come e quando verrà resa disponibile questa nuova skin, ma è molto probabile che si tratti di un’esclusiva PS4 e PS5. Difficile, quindi, che chi giochi a Fortnite sulle altre piattaforme possa vestire i panni del brutale Kratos.

Condividi con gli amici Inviare