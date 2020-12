Cyberpunk 2077: CD Projekt contro video e stream caricati prima del lancio

Ammettiamo che qui in redazione qualcuno ha tremato quando abbiamo visto un nuovo comunicato su sfondo giallo, anche se il nostro caporedattore gli ha sorriso in modo alquanto rassicurante… L’ultima nota diffusa da CD Projekt RED circa Cyberpunk 2077 non è comunque nefasta come quelle fatte circolare in occasione dei tanti rinvii.

La compagnia polacca ha invece voluto avvisare tutti gli utenti potenzialmente interessati che i video e gli stream caricati prima del lancio verranno oscurati. L’obiettivo è chiaramente quello di evitare che chi entrerà (o sia già entrato) in possesso di una copia di Cyberpunk 2077 prima dell’uscita ufficiale possa spoilerare il gioco a chi invece dovrà attendere il 10 dicembre, per questo il divieto di condivisione dei materiali audiovisivi è valido fino alla mezzanotte del giorno di lancio.

Una volta superata questa data, però, CD Projekt RED invita chiunque a condividere qualsiasi tipo di materiale come se non ci fosse un domani.

Condividi con gli amici Inviare