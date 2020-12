Bandai Namco e Aardman insieme per una nuova IP

Bandai Namco e Aardman hanno stretto una nuova partnership che porterà alla realizzazione di una IP inedita che spazierà tra più media, tra cui ovviamente quello videoludico.

Non è la prima volta che gli autori di Wallace e Gromit collaborano con il publisher giapponese: lo studio britannico di animazione stop-motion, infatti, ha già dato alla luce 11-11: Memories Retold assieme a Digixart. Si tratta di un videogioco sulla Prima Guerra Mondiale edito proprio da Bandai Namco.

Le due compagnie fanno sapere tramite una nota congiunta che entreranno in contatto con diversi partner nel corso del 2021 affinché questo nuov progetto, purtroppo ancora avvolto nel più stretto riserbo, possa effettivamente essere messo in cantiere. Ulteriori notizie legate a questa partnership verranno diffuse nei mesi a venire.

Condividi con gli amici Inviare