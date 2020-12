In un altro episodio de “La Casa di Redmond compra cose“, ecco che Microsoft ha ha fatto sapere di aver acquisito Smash.gg, noto portale dedicato all’organizzazione di tornei esport.

Avviata nel 2015, questa piattaforma dedicata agli eventi eSportivi è presto diventata uno dei punti di riferimento per l’organizzazione di tornei, sia che si svolgano dal vivo che online. Ora la dirigenza di Smash.gg fa sapere che continuerà a operare come di consueto, ma il supporto di Microsoft si concretizzerà nella possibilità di esplorare nuove opportunità di crescita grazie alle risorse messe a disposizione dalla Casa di Redmond.

La piattaforma rimarrà liberamente accessibile da chiunque, dunque non vi sarà alcun contraccolpo negativo sulle varie community che utilizzano con frequenza Smash.gg.

