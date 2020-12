Sea of Thieves riceverà contenuti stagionali dal 2021

Novità corpose in arrivo tra le onde virtuali di Sea of Thieves: il sandbox a tema piratesco di Rare si arricchirà di un sistema a stagioni che introdurrà contenuti inediti a intervalli regolari, e naturalmente non poteva mancare un apposito Battle Pass per ogni Season.

La prima di queste stagioni partirà l’anno prossimo, a gennaio, e avrà una durata di circa tre mesi. Durante questo periodo verranno introdotte nuove quest, eventi speciali e ricompense inedite. In più, i giocatori potranno acquisire esperienza e sbloccare nuovi contenuti stagionali lungo i 100 livelli del Battle Pass (o Plunder Pass come verrà chiamato in Sea of Thieves). Com’è ormai consuetudine, questo pass stagionale garantirà l’accesso a ricompense gratuite, ma sarà disponibile anche una versione Premium a pagamento con contenuti esclusivi.