Mask of the Rose è il nuovo titolo dei creatori di Sunless Sea

La Londra precipitato al di sotto della superficie è un posto mistico, e quale esperienza più mistica della ricerca dell’amore? Failbetter Games ha annunciato Mask of the Rose, il suo prossimo titolo ambientato nell’universo di Fallen London, avventura in cui ci a quanto pare il corteggiamento e i legami romantici giocheranno un ruolo di primo piano. Il tutto, ovviamente, condito di quell’atmosfera ricca di elementi strani e fantastici che contraddistingue la Londra di Failbetter.

Stando alla descrizione che ne fornisce Failbetter, sembra che questo gioco andrà a collegarsi agli altri titoli ambientati nello stesso universo. “Se siete fan dell’universo di Fallen London, Mask of the Rose vi offrirà uno sguardo su eventi mai mostrati prima, come parte di una storia più personale. Vi troverete ad esplorare le origini di personaggi e istituzioni che già conoscete, e incontrerete misteri del tutto nuovi. Sarà anche un’ottima introduzione per quei giocatori che si avventurano per la prima volta nell’universo di Fallen London.”

La campagna Kickstarter inizierà nel febbraio 2021. Failbetter ha anche approfittato dell’annuncio per far sapere che la versione console di Sunless Skies è nelle fasi finali di approvazione, e che oltre a Mask of the Rose ha in cantiere un altro progetto, a proposito del quale ha rivelato che “le sue meccaniche saranno molto diverse dai nostri altri giochi, e avrà una nuova ambientazione.”