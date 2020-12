Crimson Desert: il gameplay sarà rivelato ai The Game Awards

Se siete appassionati di Black Desert Online, potrebbe essere spuntato un buon motivo per convincervi a tenere d’occhio i The Game Awards. Pearl Abyss ha infatti da poco annunciato che alla kermesse organizzata da Geoff Keighley (e che quest’anno vedrà anche Tom Holland come presentatore) sarà presente il primo video di gameplay di Crimson Desert. Di quest’ultimo titolo, che sarà anch’esso un MMO, si era iniziato a parlare già più di un anno fa, ma nonostante il colpo d’occhio del trailer fosse più che buono, era impossibile non notare l’assenza di gameplay; assenza alla quale sarà fortunatamente posto rimedio il 10 dicembre. Se nel frattempo siete assetati di altre informazioni, potete trovarle sul sito ufficiale.

