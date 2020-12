Keiichiro Toyama (Silent Hill, Gravity Rush) fonda Bokeh Game Studio

Sembra che ultimamente i nuovi studi spuntino come funghi, e non possiamo dire che la notizia ci faccia dispiacere. Sopratutto, aggiungiamo noi, quando ad essere coinvolti sono nomi d’eccezione come quelli dei fondatori di Bokeh Game Studio: abbiamo infatti Keiichiro Toyama (creative director di Silent Hill e Gravity Rush), Junya Okura (game director di Gravity Rush) e Kazunobu Sato (producer di The Last Guardian. I tre si allontaneranno quindi da Sony Interactive Entertainment per fondare il loro studio indipendente.

A Bokeh Game Studio si uniranno anche altri talenti con cui i tre hanno collaborato in passato, che mettono la volontà di poter creare in libertà in primo piano fra i motivi che hanno portato alla fondazione del nuovo studio. Nessuno di loro si è sbottonato su cosa potremo aspettarci dai loro giochi, ma visto il curriculum siamo più che fiduciosi.