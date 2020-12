Hood: Outlaws & Legends, rivelati nuovi trailer sui personaggi

Ricordate Hood: Outlaws & Legends? Annunciato pochi mesi fa da Focus Home Interactive, è un titolo multiplayer dalle componenti stealth in cui dovremo sfidare square di altri giocatori nel tentativo di portare a segno un furto degno della leggenda di Robin Hood. Sembra però che i personaggi che ci troveremo a giocare saranno qualcosa di più che avatar senzanome del nostro volere, dato che Sumo Interactive ha rivelato un trailer di presentazione a ciascuno di loro.

Per ragioni di spazio, includiamo in questo articolo solamente quello dedicato al Mystic, ma sul canale di Focus si possono trovare anche quello del Brawler, dell’Hunter e del Ranger. Se per voi non è abbastanza, Hood: Outlaws & Legends promette di avere grandi novità in arrivo per i The Game Awards, quindi noi vi consigliamo di non perdervi lo show del 10 dicembre (sì, sì, lo sappiamo che sarete impegnati con quell’altra cosa, ma magari ritagliatevi una mezz’oretta).

Hood: Outlaws & Legends arriverà nel 2021 su PC e console.