Lo Slayer di DOOM arriverà presto su Fall Guys

Ormai non c’è neanche più da stupirsi: dopo Godzilla, Sonic, l’oca di Untitled Goose Game (sì, sul serio) e tanti altri che ci siamo persi, sembra che anche lo Slayer di DOOM si unirà “presto” alle bizzarre corse ad ostacoli di Fall Guys: Ultimate Knockout. Ricordiamo che sul platform competitivo di Mediatonic anche se vestiti da Slayer sarete comunque giocatori come tutti gli altri, quindi che non pensiate di poter sgominare la concorrenza a suon di motosega o di farvi sparare da un cannone (anche se usare i martelli rotanti come alternativa può essere una buona idea).

Prima di lasciarvi con l’inquietante silhouette dello Slayer, vi ricordiamo che Mediatonic ha in cantiere la Season 3 di Fall Guys, che sarà mostrata nel corso dei The Game Awards.