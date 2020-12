Arrowhead Game Studios annuncia un nuovo shooter cooperativo AAA

Quando si dicono le notizie che non t’aspetti: Arrowhead Game Studios, sviluppatore noto per Magicka, Gauntlet e HELLDIVERS (sì, tutto maiuscolo), ha annunciato di essere al lavoro su un titolo tripla A. In linea con le loro produzioni precedenti, questo nuovo sparatutto in terza persona includerà “co-op innovativa e un modo per la comunità di influenzare il corso del gioco. Questo titolo AAA condividerà quell’umorismo che i fan degli altri giochi dello studio conoscono e amano”.

Non dubitiamo, anzi, speriamo vivamente che questo significhi che anche il prossimo titolo dello studio svedese includerà il fuoco amico, fonte di infinita ilarità e di una giusta dose di improperi, come può testimoniare chiunque si sia avventurato nel gioco cooperativo di Magicka, Gauntlet o HELLDIVERS (ma sì, sul serio va scritto tutto maiuscolo). Arrowhead ha anche fatto sapere di essere alla ricerca di nuovi talenti per lavorare a questo nuovo progetto, e per espandere il suo team che già conta ben 65 dipendenti.