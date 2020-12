Casey Hudson e Mark Darrah lasciano BioWare

Due defezioni illustri hanno interessato BioWare nelle ultime ore: si tratta di Casey Hudson, ormai ex General Manager dello studio, e Mark Darrah, fino a questo momento Executive Producer del franchise di Dragon Age.

Nella sua nota di commiato, Casey Hudson spiega che la decisione di andarsene dalla compagnia di Mass Effect è dovuta alla volontà di far spazio a una nuova generazione di leader. Hudson ha trascorso oltre venti anni in BioWare, nonostante un primo allontanamento nel 2015, ritornando poi due anni più tardi per ricoprire il ruolo di General Manager. Lo stesso Hudson spiega di aver bisogno di riscoprire la sua energia creativa, tuttavia non è ancora chiaro quali siano i suoi piani per il futuro.

Mark Darrah, invece, è stato in BioWare per circa venticinque anni. Durante questo periodo ha avuto l’opportunità di lavorare a quasi tutte le principali produzioni dello studio. “Non ho idea di cosa abbia in serbo il futuro per me,” si legge nel suo messaggio di addio alla compagnia. “Ma non vedo l’ora di scoprirlo“. E ovviamente anche noi restiamo in attesa di saperne di più

Nel frattempo, Christian Dailey guiderà i progetti a tema Dragon Age d’ora in avanti, mentre Gary McKay svolgerà le mansioni di General Manager di BioWare ad interim in attesa che Electronic Arts decida chi ricoprirà il ruolo in pianta stabile.

Condividi con gli amici Inviare