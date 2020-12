Persona 5 Strikers: spunta una possibile data di uscita occidentale

La data di uscita occidentale di Persona 5 Strikers potrebbe essere stata rivelata per errore dopo la pubblicazione di un trailer, poi prontamente rimosso da Atlus.

Il musou sviluppato da P-Studio e Omega Force conosciuto in Giappone con il titolo di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers potrebbe vedere la luce in Europa e Nord America dal 23 febbraio prossimo. Il gioco dovrebbe approdare contemporaneamente su PS4, Nintendo Switch e PC.

Dal momento che la fonte di questa indiscrezione è la stessa Atlus, è difficile che l’informazione sia sbagliata. Tuttavia restiamo in attesa dell’annuncio ufficiale per averne la conferma definitiva.

Condividi con gli amici Inviare