Cyberpunk 2077: i dettagli su pre-load e disponibilità delle versioni digitali

Ormai ci siamo quasi, l’attesa sta per finire ora che il 10 dicembre è sempre più vicino e con esso il lancio di Cyberpunk 2077. Non stupisce che CD Projekt RED abbia dunque deciso di delineare tutti i dettagli relativi al pre-load su PC e console, e sugli orari di disponibilità delle diverse versioni digitali.

Intervenendo su Twitter, lo studio polacco ha fatto sapere che il pre-load sulle console Xbox è già disponibile, laddove l’utenza PlayStation dovrà attendere la mezzanotte dell’8 dicembre per iniziare a scaricare i file di gioco. Su PC, invece, la situazione cambia a seconda dello store: GOG permetterà il pre-load a partire da mezzogiorno del 7 dicembre, mentre su Steam ed Epic Games Store il download potrà essere avviato alle 17:00 del medesimo giorno.

Per quanto concerne lo sblocco delle versioni digitali, i giocatori console potranno iniziare a giocare dalla mezzanotte tra il 9 e il 10 dicembre, mentre chi preferisce giocare su PC o Stadia dovrà attendere un’ora in più: per loro, Cyberpunk 2077 sarà disponibile all’1:00 del 10 dicembre.

