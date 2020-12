The Game Awards 2020: anche Gal Gadot e Brie Larson tra i presentatori

Non solo Tom Holland, anche altri due volti noti del grande schermo affiancheranno Geoff Keighley nella presentazione dell’edizione 2020 dei The Game Awards: stiamo parlando di Gal Gadot e di Brie Larson. L’annuncio è stato fatto su Twitter attraverso due post distinti.

DC Comics e Marvel insieme sul palcoscenico, dunque, visto che Gal Gadot interpreta Wonder Woman e Brie Larson è Captain Marvel nel cinematic universe della Casa delle Idee, senza dimenticare che Tom Holland veste il costume di Spider-Man.

Vi ricordiamo, infine, che allo show parteciperà anche Eddie Vedder dei Pearl Jam, che ne approfitterà per dare vita a una performance musicale sul palco dei The Game Awards.

L’appuntamento è dunque fissato per la notte tra il 10 e l’11 dicembre, quando la manifestazione verrà trasmessa in diretta sulle principali piattaforme di streaming.

Condividi con gli amici Inviare