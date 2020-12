Kalypso Media ha finalizzato l'acquisizione di Realmforge Studios

Kalypso Media ha acquisito la totalità delle quote societarie di Realmforge Studios, la realtà teutonica nota per il franchise di Dungeons e per essere al lavoro su Spacebase Startopia.

Non è tutto, però, dal momento che il publisher ha fatto sapere che d’ora in avanti lo studio tedesco si occuperà in pianta stabile del franchise di Tropico. Il primo lavoro all’interno di questa serie sarà il DLC Caribbean Skies, in arrivo su PC e console a partire dal prossimo 16 dicembre, dopodiché Realmforge Studios realizzerà tutti i successivi contenuti aggiuntivi e, presumibilmente, i vari sequel.

