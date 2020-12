The Last of Us: Parte II, Abby riceve il suo trailer ufficiale

Sono trascorsi quasi sei mesi dal lancio di The Last of Us: Parte II, eppure solo ora Naughty Dog ha deciso di confezionare un trailer dedicato ad Abby.

Ci sembra quasi superfluo precisare che il video presente qui in alto contiene una quantità incredibile di spoiler, dunque andrebbe visionato solo in caso abbiate portato a termine l’esclusiva PS4 (o nel caso non vi interessi rovinarvi così l’esperienza di gioco). È possibile che lo studio abbia deciso di realizzare questo trailer in vista dei The Game Awards, dove The Last of Us: Parte II ambisce, tra gli altri, al riconoscimento di gioco dell’anno. Riuscirà a spuntarla?