Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light ora disponibile

Pronti a mettere alla prova il vostro acume tattico? Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light è ora disponibile su Nintendo Switch, in tutta la gloria della sua forma originale. Adottando infatti una strada completamente diversa rispetto a quella del remake del 2008, Nintendo ha infatti deciso di riproporre il primo capitolo della saga di Fire Emblem, adottando solo cambiamenti minori.

Questa edizione di Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light mantiene infatti intatta la grafica originale, aggiungendo giusto qualche funzionalità più moderna come il fast forward e i salvataggi (meno male). Se siete interessati a scoprire l’origine della celebre saga tattica, per la prima volta ufficialmente rilasciata sul mercato Occidentale, potete farla vostra al misero prezzo di 5,99€, ma attenzione: il gioco sarà disponibile solo fino al 31 marzo 2021. Se prima di acquistarlo volete sapere com’è, tenete d’occhio il nostro sito nei prossimi giorni per la recensione.