Anthem: i lavori continueranno, ma senza Christian Dailey

Prevedibilmente, le conseguenze dei cambi al vertice di BioWare non avranno conseguenze solo su Dragon Age e Mass Effect. Come già noto, Christian Dailey ha infatti preso il posto di Mark Darrah come Executive Producer di Dragon Age, dovendo così abbandonare il suo ruolo a capo del relaunch di Anthem, in lavorazione ormai da un po’ di tempo. Dailey è intervenuto su Twitter per cercare di tranquillizzare i fan del looter shooter, affermando che “è stata una dura decisione, ma resa più semplice dal talentuoso team di Anthem e dalla sua leadership”. A voler suggerire, insomma, che i lavori proseguiranno anche senza di lui.

Al di là dei legittimi motivi e delle certezze che hanno reso meno traumatico il cambio di ruolo, non si tratta certo del primo nome di spicco che abbandona il team di Anthem. Nelle settimane seguenti al lancio, anche Ben Irving (Lead Producer) e Chad Robertson (Head of Live Service) avevano abbandonato la compagnia.