Rocksteady regala due skin su Batman: Arkham Knight

Non capita spesso che uno sviluppatore decida di tornare su un gioco che non tocca da tempo, ma Rocksteady ha deciso che era giunto il momento di farlo. Come annunciato dallo studio tramite i suoi canali social, infatti, tutti i giocatori di Batman: Arkham Knight riceveranno gratuitamente le due skin Zur En Arrh e Anime Batman. I due aspetti per il giustiziere mascherato erano già presenti nel gioco, ma non più ottenibili dato che richiedevano l’uso di specifiche funzionalità WBPlay; Rocksteady si è quindi limitata a sbloccarle.

Nonostante lo studio britannico dica di aver compiuto questo gesto come regalo per le festività, il nostro cinico spirito redazionale non può che farci riflettere sul fatto che una mossa simile finisca per attirare l’attenzione sui giochi di Batman propio a poca distanza dai The Game Awards, dove fra l’altro sarà presente anche Gal Gadot. Che lo show tenga in serbo per noi qualche novità su Gotham Knights o su Suicide Squad?