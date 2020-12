Valve ha annunciato un nuovo aggiornamento per Counter-Strike: Global Offensive, intitolato Operation Broken Fang. Come da tradizione in molti sparatutto online, questo aggiornamento è da considerarsi una vera e propria stagione, completa di pass stagionale e di ricompense speciali.

Come possiamo leggere nella pagina ufficiale dell’aggiornamento, su Counter-Strike: Global Offensive non arriveranno solamente ricompense estetiche. La patch includerà infatti anche interessanti novità ai sistemi di gioco: saranno infatti introdotte sette nuove mappe, di cui una competitiva (Ancient), nuove modalità di gioco temporanee e anche la chat wheel e un associato sistema di ping. Questa funzionalità, resa popolare da Apex Legends ma presente anche in altri titolo Valve come Dota 2, rende molto più rapida e semplice la comunicazione fra compagni di squadra anche senza bisogno di utilizzare la chat vocale (utile se i vostri compagni non parlano la vostra stessa lingua).

Operation Broken Fang sarà disponibile fino al 30 aprile 2021.