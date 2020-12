Commandos 2 HD Remaster arriva su Nintendo Switch

Kalypso Media ha annunciato che Commandos 2 HD Remaster è ora disponibile anche su Nintendo Switch. La remaster del tattico in tempo reale di Pyro Studios era arrivata già qualche settimana fa su console in compagnia di Praetorians; la piattaforma di Nintendo, però, mancava ancora all’appello. Ricordiamo che Commandos 2 ci vede nei panni di un manipolo di eroi infiltrati dietro le linee nemiche e impegnati a fare la loro parte per smantellare il Terzo Reich. In ben dieci missioni diverse, i nove diversi personaggi dovranno sfruttare sapientemente le loro abilità e l’interazione con lo scenario per prevalere sui nazisti – possibilmente senza farsi scoprire.

Commandos 2 HD Remaster è disponibile su Nintendo eShop al prezzo base di 29,99€, attualmente scontato del 10%. Il gioco è disponibile anche in versione fisica.