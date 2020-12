Call of Duty: più di 3 miliardi gli incassi negli ultimi 12 mesi

Che Call of Duty fosse una serie di successo era già noto da tempo, ma i risultati ottenuti nel corso di questo 2020 hanno superato tutti i record precedenti. Activision ha infatti annunciato che i ricavi totali del franchise – a cui si è da poco aggiunto Call of Duty: Black Ops Cold War – hanno raggiunto quota 3 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi.

In particolare, Activision ci tiene a sottolineare che i ricavi delle prenotazioni nette (cioè al netto di costi di licenza, merchandising e altro) sono aumentati dell’80% rispetto all’anno precedente, e le copie totali venduti del 40% nello stesso periodo. Questo successo ha portato il franchise di Call of Duty a più di 200 milioni di giocatori, secondo stime che includono anche il comparto mobile; PC e console restano in ogni caso le piattaforme che contano il maggior numero di giocatori. Il solo Warzone, in particolare, conta 85 milioni di giocatori, e Activision ci ricorda che per il suo battle royale arriverà presto l’integrazione con Black Ops Cold War e con Modern Warfare.

Di recente, abbiamo scambiato due chiacchiere con Marc-Alexandre Milot di Beenox a proposito della versione PC di Call of Duty: Black Ops Cold War. Potete trovare qui la nostra intervista.