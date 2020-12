Terminator: Resistance Enhanced valutato in Australia, arriverà nel 2021

Tenendo fede a quella che è una delle frasi più famose dell’intera saga, sembra che a dispetto dell’insuccesso di critica ottenuto da Terminator: Resistance, Teyon e Reef Entertainment non abbiano intenzione di arrendersi. Terminator: Resistance Enhanced è infatti apparso sul sito dell’ente di valutazione australiano, con data di lancio prevista per un generico 2021. Non dubitiamo che il merito di questa versione migliorata del gioco sia da ricercare anche nel successo che il gioco, nonostante tutti i suoi limiti, è riuscito a riscuotere presso i giocatori. Se andiamo a vedere su Steam, infatti, Terminator: Resistance ha ottenuto più del 90% di riscontri positivi da parte dell’utenza. Chissà che una ripassatina al comparto tecnico non riesca a convincere anche chi era rimasto perplesso la prima volta.

