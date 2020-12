Oscar Isaac intepreterà Solid Snake nel film di Metal Gear Solid

Già, c’è un film di Metal Gear Solid in lavorazione, ma se ve ne siete dimenticati non preoccupatevi troppo, perché gli aggiornamenti in merito non sono certo stati frequenti. Oggi, però, sappiamo finalmente chi presterà le sue fattezze a Solid Snake: come rivelato da Deadline, il volto noto della serie di Hideo Kojima sarà interpretato da Oscar Isaac. Il film di Metal Gear Solid è in produzione presso Sony Pictures, e sarà girato dal regista Jordan Vogt-Roberts.

L’attore guatemalteco è diventato famoso in tempi recenti per il suo ruolo come Poe Dameron nella recente trilogia di Star Wars, ma ha alle sue spalle una quasi ventennale carriera da attore; Isaac ricoprirà anche il ruolo del Duca Leto, padre del protagonista, nel prossimo film di Dune girato da Dennis Villeneuve.