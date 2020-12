Dragon Age 4 sarà presente ai The Game Awards

Se le recenti notizie a proposito di BioWare hanno messo in dubbio le vostre speranze sul Dragon Age 4, lo show tenuto da Geoff Keighley potrebbe fornire sollievo ai vostri cuori. Il giornalista stesso ha infatti confermato che il gioco di ruolo ambientato sul continente di Thedas sarà presente ai The Game Awards. A quanto pare, i quattro racconti brevi preparati per il Dragon Age Day contengono indizi su ciò che sarà rivelato il 10 dicembre e più in generale sull’ambientazione del gioco, quindi se avete fame di ulteriori dettagli assicuratevi di darci una letta.

A chi spera di vedere qualcosa in uno stadio avanzato, non possiamo che dire di non tenere troppo alte le aspettative: l’ultima data indicativa fornita da EA per Dragon Age 4 era infatti il 2022.