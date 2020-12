Everspace 2: nuove concept art rivelano le rovine degli Antichi

Molti fra quelli che attendevano Everspace 2 saranno rimasti delusi dalla notizia del rinvio dell’Accesso Anticipato, ma non tutto il male viene per nuocere. Nell’ultimo aggiornamento condiviso su Kickstarter da Rockfish, infatti, lo studio tedesco ha spiegato che le settimane in più permetteranno l’aggiunta di ulteriore contenuto alla versione su cui potremo mettere mano a gennaio. Il post in questione ha anticipato che, anche se non vedremo ancora la misteriosa razza degli Antichi, gli sviluppatori hanno però deciso di stuzzicare il nostro appetito con un’area in cui troveremo le loro rovine.

Gli Antichi, e i loro Ancient Rifts, saranno parte integrante dell’endgame di Everspace 2, e luoghi che dovremo assolutamente visitare per trovare le armi ed equipaggiamenti più potenti del gioco. Nella versione Accesso Anticipato, potremo trovare le loro rovine nel sistema solare Union. Questo sistema è noto per essere uno snodo mercantile importante al cui centro possiamo trovare Prescott Starbase, vera e propria megacittà futuristica con tanto di immancabile mercato nero. Rockfish ha fatto sapere che anche se sarà ancora in via di sviluppo e lontana dall’essere completa, Prescott Starbase sarà disponibile fin da subito.

Infine, gli appassionati di HOTAS e HOSAS saranno felici di sapere che in Everspace 2 Rockfish intende mettere maggior impegno nell’implementazione di queste periferiche, realizzata solo in un secondo momento nel predecessore. Nella versione Accesso Anticipato, Rockfish promette piena compabilità con le seguenti periferiche:

T.Flight Hotas X

T.Flight Hotas One

T.Flight Hotas 4

Hotas Warthog

T16000M (Single)

T16000M (Dual Config)

Logitech Extreme 3D Pro

Logitech/Saitek X56

Logitech/Saitek X52

Logitech/Saitek X52 Professional

La lista sarà ovviamente estesa mano a mano che ci si avvicina alla data del lancio. Lo sviluppatore, in ogni caso, ci tiene ad avvertire che HOTAS e HOSAS non sono gli stumenti più adatti alla struttura di gameplay di Everspace 2, molto più basata su rapidi spostamenti laterali che non su manovre alla Top Gear – ma, allo stesso tempo, non vuole certo dissuadere chiunque decida di provarci ugualmente.