Neil Druckmann promosso a co-presidente di Naughty Dog

Attraverso un breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Naughty Dog, Evan Wells ha fatto sapere che Neil Druckmann è stato promosso da vice presidente a co-presidente della compagnia. Il game director di The Last of Us: Parte II dirigerà la compagnia assieme allo stesso Wells.

Non è tutto, però, dal momento che grazie alla nota veniamo a conoscenza che Alison Mori e Christian Gyrling sono diventati i nuovi vice presidenti di Naughty Dog. Alison Mori è stata direttrice delle operazioni dello studio, laddove Christian Gyrling ha rivestito il ruolo di co-direttore della programmazione.

